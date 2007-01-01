Кресло Маготте, темно-серый
22 990
Артикул: CH-086-770
Основные характеристики
Характеристики товара

Описание

Маготте — современное кресло с выразительным силуэтом и максимальным комфортом. Кресло Маготте привлекает внимание оригинальной высокой спинкой с мягкими горизонтальными секциями. Такая конструкция не только создаёт стильный дизайнерский акцент, но и обеспечивает равномерную поддержку спины, снижая напряжение и повышая комфорт во время отдыха. Плавно изогнутые линии спинки переходят в удобные подлокотники, формируя цельную эргономичную форму, которая словно обволакивает пользователя. Глубокое сиденье и продуманная геометрия кресла способствуют расслабленной и комфортной посадке.

Обивка выполнена из качественной экокожи — современного материала, который сочетает эстетичность и практичность. Экокожа приятна на ощупь, устойчива к износу, не впитывает загрязнения и легко очищается. Материал сохраняет форму и аккуратный внешний вид в течение длительного времени, что делает кресло отличным выбором для ежедневного использования.

Прочное металлическое основание обеспечивает устойчивость и долговечность кресла. Конструкция рассчитана на нагрузку до 120 кг, что гарантирует безопасность и стабильность при эксплуатации. Благородный тёмно-серый оттенок и дизайнерская форма делают кресло Маготте идеальным дополнением для гостиной, кабинета или лаунж-зоны. Оно гармонично впишется в современные интерьеры, добавляя пространству элегантность, комфорт и визуальную глубину.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина810 мм
  • Высота1050 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота спинки660 мм
  • Высота посадочного места 480 мм
  • Вес13 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Допустимая нагрузка120
  • Материал ножекметалл
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки420 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

