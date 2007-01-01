Характеристики товара
Описание
Маготте — современное кресло с выразительным силуэтом и максимальным комфортом. Кресло Маготте привлекает внимание оригинальной высокой спинкой с мягкими горизонтальными секциями. Такая конструкция не только создаёт стильный дизайнерский акцент, но и обеспечивает равномерную поддержку спины, снижая напряжение и повышая комфорт во время отдыха. Плавно изогнутые линии спинки переходят в удобные подлокотники, формируя цельную эргономичную форму, которая словно обволакивает пользователя. Глубокое сиденье и продуманная геометрия кресла способствуют расслабленной и комфортной посадке.
Обивка выполнена из качественной экокожи — современного материала, который сочетает эстетичность и практичность. Экокожа приятна на ощупь, устойчива к износу, не впитывает загрязнения и легко очищается. Материал сохраняет форму и аккуратный внешний вид в течение длительного времени, что делает кресло отличным выбором для ежедневного использования.
Прочное металлическое основание обеспечивает устойчивость и долговечность кресла. Конструкция рассчитана на нагрузку до 120 кг, что гарантирует безопасность и стабильность при эксплуатации. Благородный тёмно-серый оттенок и дизайнерская форма делают кресло Маготте идеальным дополнением для гостиной, кабинета или лаунж-зоны. Оно гармонично впишется в современные интерьеры, добавляя пространству элегантность, комфорт и визуальную глубину.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина810 мм
- Высота1050 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота спинки660 мм
- Высота посадочного места 480 мм
- Вес13 кг
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка120
- Материал ножекметалл
- Цветтемно-серый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Габариты упаковки для логистики760
- Изделия стопируютсяНет