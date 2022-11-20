Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина700 мм
- Высота1200/1260 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья440/500 мм
- Обивкасетка
- Каркаснемонолитный пластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
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