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Настоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Tiger Сетка Серый
11 оценок
36 450
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Tiger Сетка Серый

Артикул: CH-052-500
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1260 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1200/1260 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес21.5 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкасетка
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки665 мм
  • Высота упаковки440 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Вес упаковки25.50 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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