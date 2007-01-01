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Настоящее фото товара Кресло Манго бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Манго бежевый
26 оценок
16 49042
27 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Кресло Манго бежевый

Артикул: CH-034-040
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина775 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота980 мм
  • Высота посадочного места 440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Широко расставленные ножки из массива бука и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкого велюра обеспечивает комфорт и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина775 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота980 мм
  • Высота посадочного места 440 мм
  • Вес9.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавельвет

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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