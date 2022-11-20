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Кресло Манго бежевый

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Характеристики товара

Описание

Широко расставленные ножки из массива бука и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкого велюра обеспечивает комфорт и уют.

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Основные характеристики

  • Высота940 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота посадочного места 440 мм
  • Вес14 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавельвет
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки730 мм
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Вес упаковки14 кг

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