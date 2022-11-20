Характеристики товара
Описание
Широко расставленные ножки из массива бука и практичный металлический каркас обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из мягкого велюра обеспечивает комфорт и уют.
Основные характеристики
- Высота940 мм
- Ширина710 мм
- Глубина820 мм
- Высота посадочного места 440 мм
- Вес14 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавельвет
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки770 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Объём упаковки0.39 м3
- Вес упаковки14 кг