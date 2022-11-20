Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина580 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань
Стул Хит 25мм - золото, бежевая корона
Стул Астана 25мм - золото, корона синяя
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, коричневый, кожзам красный
Стул Браун 25мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Азия 25мм с каретной стяжкой, бронза, кожзам синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, золото, кожзам голубой
Стул Патрик 20мм с каретной стяжкой, черный, кожзам черный
Стул Хит 25мм - бронза, ромб коричневый
Стул Хит 25мм, каркас - золото, обивка - корона красная
Стул Хит 25мм - золото, кросс бежевый
Комплект мебели Модерн
Комплект Фуршетный
Стол Лидер 7, 1200x900
Стол ЛИРА, 1600x800
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
Стол обеденный Аркада раскладной 160-210*90 керамика светлая
Стол раздвижной Раунд, дуб натуральный, массив
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло