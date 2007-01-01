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Настоящее фото товара Стул РС487-А, произведённого компанией ChiedoCover
Стул РС487-А
72 оценки
39 590
Товар в корзине. Перейти
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Стул РС487-А

Артикул: CH-050-280
72 оценки
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Гладкая натуральная кожа — делается из самого высококачественного сырья, не шлифуется. В естественном состоянии: кожа «дышит» и, в то же время, срок службы изделия увеличивается. Мебель из данного вида кожи более износостойки. В процессе использования на поверхности проявляется естественная «патина» и с каждым годом кожа становится красивее. Самая высококачественная мебель делается из гладкой кожи.

Наполнитель — мягкий пенополиуретан.Каркас из металла.

Поставляется в собранном виде.Размеры упаковки, Д*Ш*В:80*58*106 см, вес 24 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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