Характеристики товара
Описание
Гладкая натуральная кожа — делается из самого высококачественного сырья, не шлифуется. В естественном состоянии: кожа «дышит» и, в то же время, срок службы изделия увеличивается. Мебель из данного вида кожи более износостойки. В процессе использования на поверхности проявляется естественная «патина» и с каждым годом кожа становится красивее. Самая высококачественная мебель делается из гладкой кожи.
Наполнитель — мягкий пенополиуретан.Каркас из металла.
Поставляется в собранном виде.Размеры упаковки, Д*Ш*В:80*58*106 см, вес 24 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина580 мм
- Высота830 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет