Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Torus, бежевый - фото 1Кресло офисное Torus, бежевый - фото 2Кресло офисное Torus, бежевый - фото 3Кресло офисное Torus, бежевый - фото 4Кресло офисное Torus, бежевый - фото 5Кресло офисное Torus, бежевый - фото 6

Кресло офисное Torus, бежевый

Артикул: CH-067-966
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Орех/ Бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Натуральное дерево/ Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Офисное кресло в мягкой и удобной обивке из экокожи. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Благодаря механизму регулировки высоты можно выбрать удобное положение. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина695 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота880/940 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья440/550 мм
  • Вес12 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки640 мм
  • Глубина упаковки540 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки12 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29044
25 490 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя TopChairs Atlant, коричневое

40
В наличии 17 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Кресло Варна на газлифте с одной подушкой, с подлокотниками

40
Фотография товара Кресло CH-330M без подлокотников, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CH-330M без подлокотников, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло CH-330M без подлокотников, желтый

32
Фотография товара Стул Movie на колесиках от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Movie на колесиках, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул Movie на колесиках

42
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба, желтый/белый, каркас - серебро

59
Фотография товара Кресло Swing, черный/винный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swing, черный/винный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Кресло Swing, черный/винный

64
Фотография товара Opera CF Сетка Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Opera CF Сетка Серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Opera CF Сетка Серый

83
В наличии 310 шт.
Фотография товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE), произведённого компанией ChiedoCover
от21 590
Оптовая цена

Стул Q5 (НА ОСНОВАНИИ FIRE)

95
Распродажа
Фотография товара Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29018
5 190 ₽

Стул Самба М, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро

54
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Тейлор экокожа бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Тейлор экокожа бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Тейлор экокожа бежевый

62
В наличии 403 шт.В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол криволинейны с экраном из металла, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Стол криволинейны с экраном из металла, венге

13
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Чехол для стола 04

31
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790

Тележка для банкетных стульев ТБС01

47
Настоящее фото товара Стол для переговоров, 1800*800, шамони темный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стол для переговоров, 1800*800, шамони темный

13
Фотография товара Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол 02 с прямой спинкой, серо-голубой

37
Фотография товара Резная мебельная ножка 186 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Резная мебельная ножка 186, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Резная мебельная ножка 186

40
Настоящее фото товара Каркас спинки Stil 8000, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Каркас спинки Stil 8000

35
New
Настоящее фото товара Тележка Strong для перевозки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
12 890
Оптовая цена

Тележка Strong для перевозки стульев

15

Другие товары из раздела офисные стулья

Фотография товара Кресло оператора на хромированном основании с кругом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло оператора на хромированном основании с кругом, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена

Кресло оператора на хромированном основании с кругом

38
Фотография товара Leo CF Экокожа Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Leo CF Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Leo CF Экокожа Серый

141
Распродажа
Фотография товара Стул офисный Echo темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул офисный Echo темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99023
17 990 ₽Оптовая цена

Стул офисный Echo темно-серый

7
В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло офисное Tyler, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Tyler, серый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Кресло офисное Tyler, серый

13
В наличии 72 шт.
New
Фотография товара Кресло Hugo RCH, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 290
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH, серый

6
New
Фотография товара Кресло Hugo RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH, черный

6
New
Фотография товара Кресло Net RCH 706E, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Net RCH 706E, черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Кресло Net RCH 706E, черный

15
New
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6003-3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6003-3 , произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6003-3

14
NewРаспродажа
Фотография товара Кресло офисное LIBRA NL, экокожа, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное LIBRA NL, экокожа, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 9907
17 190 ₽Оптовая цена

Кресло офисное LIBRA NL, экокожа, белый

7
В наличии 219 шт.В пути 100 шт.
NewХитРаспродажа
Фотография товара Стул Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽

Стул Самба, экокожа BLACK, каркас хром, подлокотники бук старинный орех

11
В наличии 25 шт.

Товар в корзине

Кресло офисное Torus, бежевый
Кресло офисное Torus, бежевый
20 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол криволинейны с экраном из металла, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Стол криволинейны с экраном из металла, венге

13
Фотография товара Чехол для стола 04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790

Чехол для стола 04

31
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Фотография товара Каркас для Пуфа Лофт-15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас для Пуфа Лофт-15, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990

Каркас для Пуфа Лофт-15

50