Характеристики товара
Описание
Офисное кресло в мягкой и удобной обивке из экокожи. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Благодаря механизму регулировки высоты можно выбрать удобное положение. Металлический каркас выдерживает нагрузку до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина695 мм
- Глубина630 мм
- Высота880/940 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья440/550 мм
- Вес12 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки640 мм
- Глубина упаковки540 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки12 кг