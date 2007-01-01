Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Милт черный/велюр белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Милт черный/велюр белый
9 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Милт черный/велюр белый - фото 1Стул полубарный Милт черный/велюр белый - фото 2

Стул полубарный Милт черный/велюр белый

Артикул: CH-088-980
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина465 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота955 мм
  • Высота до сиденья650 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге
Фотография товара Стул Дарк, рогожка Пульс 17 Таупе, морилка венге от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех
Фотография товара Стул Дарк, велюр желтый, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стильный стул с утолщенным сиденьем обеспечивает такой же уют, как и любимый диван. Прочная основа изделия способна выдержать вес до 190 кг. Материал устойчив к загрязнениям и неприятным запахам, а также легко поддается чистке. Благодаря этим свойствам тканевая обивка остается привлекательной даже при наличии домашних животных.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина465 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота955 мм
  • Высота до сиденья650 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Конгсберг, Азур, белые ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Конгсберг, Азур, белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 4907
7 990 ₽

Стул Конгсберг, Азур, белые ножки

74
Фотография товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Cтул БРЮССЕЛЬ, рогожка оранжевая

40
Фотография товара Cтул Брю, синий велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Брю, синий велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Cтул Брю, синий велюр

13
В наличии 32 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Скуар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Элис Скуар, серый

8
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар конус, желтый

8
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, черный, экокожа, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, черный, экокожа, каркас металл, белый

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Солар, голубой велюр, ножки металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Солар, голубой велюр, ножки металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
4 99013
5 690 ₽

Стул Солар, голубой велюр, ножки металл Рал 9005

9
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, велюр фисташковый

6
Фотография товара Стул Флорен, массив бука, ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флорен, массив бука, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Флорен, массив бука, ромб

13
Фотография товара Стул Монти, экозамша Муск 980, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монти, экозамша Муск 980, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Монти, экозамша Муск 980, ножки бук морилка светлый орех

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Эгг, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг, терракот

46
Настоящее фото товара Кресло Тресис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490

Кресло Тресис, серый

6
В наличии 2 шт.В пути 3455 шт.
Фотография товара Кресло Нокс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нокс, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Нокс

37
Настоящее фото товара Кресло Стайл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490

Кресло Стайл, бежевый

11
В наличии 1 шт.В пути 3030 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Эрит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Эрит, произведённого компанией ChiedoCover
от63 290
Оптовая цена

Кресло руководителя Эрит

9
Фотография товара Кресло Дорум, серый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дорум, серый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 490
Оптовая цена

Кресло Дорум, серый, каркас черный

14
Распродажа
Фотография товара Кресло Swan Chair латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan Chair латте, произведённого компанией ChiedoCover
от28 29047
52 990 ₽Оптовая цена

Кресло Swan Chair латте

42
В наличии 28 шт.
Фотография товара Кресло Тусон, букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, букле, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, букле

46
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, велюр империя литл грин/Ламбре 02, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, велюр империя литл грин/Ламбре 02, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, велюр империя литл грин/Ламбре 02, старинный орех

61
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Риво, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Риво, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
26 1903
26 990 ₽

Кресло лаунж Риво, мокка

10
В пути 20 шт.

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби , велюр Новус 905, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби , велюр Новус 905, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби , велюр Новус 905, старинный орех

83
Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, желтая экокожа

54
В наличии 79 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Сафир, велюр чёрный Велутто 34, органика белая

94
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас , экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас , экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79011
6 490 ₽

Стул Топас , экокожа коричневая Комета дарк Браун, старинный орех

94
Фотография товара Стул Скай, серый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, серый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
5 390
Оптовая цена

Стул Скай, серый, ножки черные

13
В наличии 337 шт.
Настоящее фото товара Стул Мобиус вел, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул Мобиус вел, серый

15
Фотография товара Стул Мист компьютерный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист компьютерный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Стул Мист компьютерный, синий

15
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр темно-бежевый

5
Фотография товара Стул Стэнни черный/велю светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэнни черный/велю светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 790

Стул Стэнни черный/велю светло-серый

12
Фотография товара Стул Денер черный/ткань серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Денер черный/ткань серый, произведённого компанией ChiedoCover
27 790

Стул Денер черный/ткань серый

5

Товар в корзине

Стул полубарный Милт черный/велюр белый
Стул полубарный Милт черный/велюр белый
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Эгг, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг, терракот

46
Настоящее фото товара Кресло Тресис, серый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490

Кресло Тресис, серый

6
В наличии 2 шт.В пути 3455 шт.
Фотография товара Кресло Нокс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Нокс, произведённого компанией ChiedoCover
от26 990

Кресло Нокс

37
Настоящее фото товара Кресло Стайл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
35 490

Кресло Стайл, бежевый

11
В наличии 1 шт.В пути 3030 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности