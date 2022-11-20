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Кресло офисное Браги TW

Артикул: CH-051-450
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможные цвета исполнения: Бордо, Голубой, Красный, Серый, Синий, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Ткань TWЭкокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0007 черный, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Ткань SY, Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1150/1250 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья510/610 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаТкань TW
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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