Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань
9 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань - фото 1Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань - фото 2Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань - фото 3Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань - фото 4Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань - фото 5

Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань

Артикул: CH-083-026
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1115 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Артио, хром
Фотография товара Кресло офисное Артио, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Рокс, черный
Фотография товара Кресло Рокс, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло офисное Neo — стиль, комфорт и надежность каждый день. Neo — это кресло, которое сочетает в себе изысканный винтажный стиль с актуальной эргономикой. Обивка из качественной экокожи придает изделию солидный вид, а мягкие формы спинки и подлокотников обеспечивают комфорт на протяжении всего дня. Такой дизайн легко впишется как в классический кабинет, так и в современное офисное пространство или домашний рабочий уголок. Экокожа приятна на ощупь, устойчива к износу и проста в уходе — достаточно протереть влажной салфеткой. Металлическая крестовина гарантирует прочность конструкции и уверенную устойчивость даже при интенсивной эксплуатации. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное передвижение без царапин на полу. Благодаря механизму качания типа "топ-ган" кресло адаптируется под ваши движения и поддерживает правильную посадку. Высота сиденья регулируется от 45,5 до 53,5 см, а спинка — от 111,5 до 119 см. Газлифт 3 класса обеспечивает надежную и долговечную работу механизма. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом комфорт даже при длительном использовании. Neo станет отличным выбором как для рабочего кабинета, так и для домашнего офиса, учебного места или переговорной зоны. Это удачное сочетание практичности, стиля и удобства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1115 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья455/535 мм
  • Вес13.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки15.90 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Кресло Drift Full LB M, экокожа черная

44
Настоящее фото товара Кресло EP-708 TM, сетка серая, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло EP-708 TM, сетка серая

45
В наличии 360 шт.
Фотография товара Кресло Глей, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Глей, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Кресло Глей, черный

6
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Зеленый

14
В наличии 66 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-428 MBN-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-428 MBN-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Кресло College CLG-428 MBN-A Black

8
Фотография товара Кресло College BX-3827/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Blue

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло Abstract, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Abstract, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Кресло Abstract, белый, хром

13
Фотография товара Кресло Rio, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 690

Кресло Rio, серый

13
Фотография товара Кресло руководителя Sti-Kp67 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Sti-Kp67, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Кресло руководителя Sti-Kp67

13
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный

10

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0902
6 190 ₽

Стол Лидер 2, золотой, коричневый

13
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

31
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Fix Plus Chrome с подлокотниками, черная экокожа

53
В наличии 77 шт.
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Стол Master 2 black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Master 2 black, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Стол Master 2 black

33
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ оранжевый экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

26
Фотография товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от18 900

Стол Эппинг, темно-коричневая столешница, медный каркас

49

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Фотография товара Компьютерное кресло Konfi, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi, светло-серый

11
Фотография товара Компьютерное кресло Philip белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Philip белое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Philip белое

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Кресло для офиса ФИЛАДЕЛЬФИЯ

12
Фотография товара Кресло Fait RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fait RCH, черный , произведённого компанией ChiedoCover
16 890
Оптовая цена

Кресло Fait RCH, черный

6
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный

9
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx loki hr black / black, mesh / fabric , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx loki hr black / black, mesh / fabric , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от15 690
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx loki hr black / black, mesh / fabric , черный

15
Настоящее фото товара Кресло Самба GTP Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Кресло Самба GTP Эконом

14
Фотография товара Кресло для руководителя Imperial, пластик-люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Imperial, пластик-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Кресло для руководителя Imperial, пластик-люкс

11
Настоящее фото товара Кресло Randall, хром, произведённого компанией ChiedoCover
40 690

Кресло Randall, хром

10
Фотография товара Кресло Tofu, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tofu, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Кресло Tofu, черный

15

Товар в корзине

Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань
Кресло офисное Neo, темно-серый, ткань
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0902
6 190 ₽

Стол Лидер 2, золотой, коричневый

13
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S6 экокожа

31
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности