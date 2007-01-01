Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа
11 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа - фото 1Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа - фото 2Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа - фото 3Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа - фото 4Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа - фото 5
NEW

Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа

Артикул: CH-083-022
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1115 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Артио, хром
Фотография товара Кресло офисное Артио, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Рокс, черный
Фотография товара Кресло Рокс, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло офисное Neo — стиль, комфорт и надежность каждый день. Neo — это кресло, которое сочетает в себе изысканный винтажный стиль с актуальной эргономикой. Обивка из качественной экокожи придает изделию солидный вид, а мягкие формы спинки и подлокотников обеспечивают комфорт на протяжении всего дня. Такой дизайн легко впишется как в классический кабинет, так и в современное офисное пространство или домашний рабочий уголок. Экокожа приятна на ощупь, устойчива к износу и проста в уходе — достаточно протереть влажной салфеткой. Металлическая крестовина гарантирует прочность конструкции и уверенную устойчивость даже при интенсивной эксплуатации. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное передвижение без царапин на полу. Благодаря механизму качания типа "топ-ган" кресло адаптируется под ваши движения и поддерживает правильную посадку. Высота сиденья регулируется от 45,5 до 53,5 см, а спинка — от 111,5 до 119 см. Газлифт 3 класса обеспечивает надежную и долговечную работу механизма. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом комфорт даже при длительном использовании. Neo станет отличным выбором как для рабочего кабинета, так и для домашнего офиса, учебного места или переговорной зоны. Это удачное сочетание практичности, стиля и удобства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1115 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья455/535 мм
  • Вес13.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки15.90 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
32 990
Оптовая цена

Кресло офисное / Президент / сталь + хром / черная кожа

34
В наличии 15 шт.
Фотография товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Кресло Balance MG-320, с подлокотниками, черный/оранжевый

13
В наличии 91 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-616 LXH Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-616 LXH Black, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло College CLG-616 LXH Black

13
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3323/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3323/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3323/Brown

5
Фотография товара Кресло College H-298FA-1/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-298FA-1/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Кресло College H-298FA-1/Beige

15
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3827/Orange от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Orange, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Orange

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx ft-7 vita black / black, mesh / fabric , черный

8
Фотография товара Кресло Ray, черный, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ray, черный, хром, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Кресло Ray, черный, хром

14
Фотография товара Кресло Caifen Trio В, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Caifen Trio В, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Кресло Caifen Trio В, черный

10
New
Настоящее фото товара Кресло офисное Hunch, розовый, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Кресло офисное Hunch, розовый, чёрный

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

43
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 29025
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный

5
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик

26
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Warden черно-красный

12
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, белый/черный экокожа, крестовина пластик

26
Фотография товара Кресло Melody, флок серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Melody, флок серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Кресло Melody, флок серый

33
Фотография товара Стол Вустер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Вустер, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Стол Вустер

48
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

26
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ красный, эко.кожа, крестовина пластик

26

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Кресло Nerey T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Кресло Nerey T, экокожа черная

44
В наличии 648 шт.
Фотография товара Компьютерное кресло Konfi от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Konfi, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Компьютерное кресло Konfi

6
Фотография товара Кресло Савойя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Савойя, произведённого компанией ChiedoCover
32 890
Оптовая цена

Кресло Савойя

9
Фотография товара Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Кресло Hugo RCH 6001-2S, черный

9
Настоящее фото товара Кресло Орион 2Х, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Кресло Орион 2Х

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи Хром белый, розовый

9
Фотография товара Кресло компьютерное Пуффи белый/графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Пуффи белый/графит, произведённого компанией ChiedoCover
7 890
Оптовая цена

Кресло компьютерное Пуффи белый/графит

10
Фотография товара Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Кресло компьютерное Смузи лайт фиолетовый

9
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Кресло поворотное Movie, ткань, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
21 590

Кресло поворотное Movie, ткань, розовый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло руководителя Sti-Ko04 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя Sti-Ko04, произведённого компанией ChiedoCover
12 890

Кресло руководителя Sti-Ko04

11

Товар в корзине

Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа
Кресло офисное Neo, коричневый, экокожа
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S2 экокожа оранжевый

43
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный, произведённого компанией ChiedoCover
11 29025
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom ткань серо-красный

5
В наличии 1 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8, черный/ салатовый экокожа, крестовина пластик

26

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности