Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань
12 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань - фото 1Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань - фото 2Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань - фото 3Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань - фото 4Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань - фото 5

Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань

Артикул: CH-083-027
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1115 мм
  • Ширина сиденья505 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Артио, хром
Фотография товара Кресло офисное Артио, хром от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Рокс, черный
Фотография товара Кресло Рокс, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло офисное Neo — стиль, комфорт и надежность каждый день. Neo — это кресло, которое сочетает в себе изысканный винтажный стиль с актуальной эргономикой. Обивка из качественной экокожи придает изделию солидный вид, а мягкие формы спинки и подлокотников обеспечивают комфорт на протяжении всего дня. Такой дизайн легко впишется как в классический кабинет, так и в современное офисное пространство или домашний рабочий уголок. Экокожа приятна на ощупь, устойчива к износу и проста в уходе — достаточно протереть влажной салфеткой. Металлическая крестовина гарантирует прочность конструкции и уверенную устойчивость даже при интенсивной эксплуатации. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное передвижение без царапин на полу. Благодаря механизму качания типа "топ-ган" кресло адаптируется под ваши движения и поддерживает правильную посадку. Высота сиденья регулируется от 45,5 до 53,5 см, а спинка — от 111,5 до 119 см. Газлифт 3 класса обеспечивает надежную и долговечную работу механизма. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг, сохраняя при этом комфорт даже при длительном использовании. Neo станет отличным выбором как для рабочего кабинета, так и для домашнего офиса, учебного места или переговорной зоны. Это удачное сочетание практичности, стиля и удобства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина670 мм
  • Высота1115 мм
  • Ширина сиденья505 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья455/535 мм
  • Вес13.9 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки760 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки570 мм
  • Вес упаковки15.90 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики760
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от30 790
Оптовая цена

Кресло Drift Full LB M, экокожа черная

44
Фотография товара Кресло для руководителя Air В, пластик-люкс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для руководителя Air В, пластик-люкс, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Кресло для руководителя Air В, пластик-люкс

45
Фотография товара Кресло College BX-3323/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3323/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Кресло College BX-3323/Black

6
Фотография товара Кресло College BX-3827/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3827/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло College BX-3827/Blue

6
В наличии 6 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3288B/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3288B/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Кресло College BX-3288B/Black

13
Фотография товара Кресло Solace Б/П, овалина, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Solace Б/П, овалина, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Кресло Solace Б/П, овалина, пластик

13
Фотография товара Кресло Direction Лайт H/П, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Direction Лайт H/П, хром, произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Кресло Direction Лайт H/П, хром

13
Фотография товара Кресло Smith Н от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smith Н, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Кресло Smith Н

10
Фотография товара Стул Rhythm GTS, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Rhythm GTS, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул Rhythm GTS, синий

14
New
Настоящее фото товара Кресло компьютерное Action, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
47 490

Кресло компьютерное Action, бежевый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Фотография товара Компьютерное кресло Montana light gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana light gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Компьютерное кресло Montana light gray / white

6
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стол Шрустбери от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Шрустбери, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990

Стол Шрустбери

31
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 29014
12 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Shadow черно-серый

6
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань темно-серый

26
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от17 89020
22 190 ₽

Стол Лофт-1

41

Другие товары из раздела компьютерные кресла

Настоящее фото товара Кресло для офиса Оптима конференц, произведённого компанией ChiedoCover
10 790
Оптовая цена

Кресло для офиса Оптима конференц

12
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx loki black / black, mesh / fabric, черный

10
Настоящее фото товара Кресло Мерседес 1Д, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Кресло Мерседес 1Д

5
Настоящее фото товара Кресло Марк 1Х, произведённого компанией ChiedoCover
12 190
Оптовая цена

Кресло Марк 1Х

12
Настоящее фото товара Кресло Боб, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Кресло Боб

8
Настоящее фото товара Кресло Morales, хром, произведённого компанией ChiedoCover
28 690

Кресло Morales, хром

5
Фотография товара Стул Пичч чёрный / оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / оранжевый

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло поворотное Mars, чёрный бриллиант, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Mars, чёрный бриллиант, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
20 6909
22 490 ₽

Кресло поворотное Mars, чёрный бриллиант, экокожа

11
Фотография товара Кресло Kosmo c подголовником, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kosmo c подголовником, черное, произведённого компанией ChiedoCover
30 190

Кресло Kosmo c подголовником, черное

9
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Rio, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Rio, черный, произведённого компанией ChiedoCover
16 390

Кресло Rio, черный

12

Товар в корзине

Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань
Кресло офисное Neo, терракотовый, ткань
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
Фотография товара Стол Лофт-1, 1200x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-1, 1200x800, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290

Стол Лофт-1, 1200x800

48
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный

26
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности