Настоящее фото товара Кресло офисное Chaos, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное Chaos, белый, черный
15 оценок
14 590
Кресло офисное Chaos, белый, черный - фото 1Кресло офисное Chaos, белый, черный - фото 2Кресло офисное Chaos, белый, черный - фото 3Кресло офисное Chaos, белый, черный - фото 4Кресло офисное Chaos, белый, черный - фото 5Кресло офисное Chaos, белый, черный - фото 6Кресло офисное Chaos, белый, черный - фото 7Кресло офисное Chaos, белый, черный - фото 8
Кресло офисное Chaos, белый, черный

Артикул: CH-083-720
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Высота1185/1285 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Сочетание современных технологий и актуального дизайна. Непревзойденная эргономика данной модели не оставляет равнодушным никого.

Каркас кресла выполнен из высококачественного пластика, устойчивого к износу и неприхотливому в уходе.
Эргономика кресла выдержана на качественном уровне: высокая спинка с интегрированным подголовником, сетчатая спинка, поддерживающая поясницу, сиденье средней жесткости, широкие подлокотники с противоскользящими вставками.
Боковые вставки сиденья выполнены из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации.
Спинка, выполненная из прочной акриловой сетки, за счет натяжения и формы каркаса создает мягкую поддержку спины, не препятствуя циркуляции воздуха.
Середина сиденья обита прочной "дышащей" тканью TW - данное решение способствует дополнительной циркуляции воздуха.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Высота1185/1285 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа, ткань, сетка
  • Цветбелый, черный
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15.49 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Кресло офисное Chaos, белый, черный
Кресло офисное Chaos, белый, черный
14 590
