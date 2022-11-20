Каркас: сталь, 1,2 мм
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Стул Барбара велюр пыльно-розовый
Стул Барбара велюр серо-голубой
Стул Барбара велюр терракотовый
Стул Альдо с подлокотниками бежевый
Стул Альдо бежевый
Стационарные опоры для офисных кресел
Стул Самба, зеленый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, синий/белый, каркас - серебро
Стул Самба, темно-фиолетовый/белый, каркас - серебро
Стул Самба, серо-бежевый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, коричневый/белый, каркас - шампань
Стул Самба, золото/белый, каркас - шампань
Стул Самба, серо-голубой/белый, каркас - шампань
Стул-кресло Самба М, желтый
Стул Самба М бежевый, серебро