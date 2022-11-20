Кресло Lobby, зеленое

13 оценок

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Кресло Lobby, зеленое

4.4
41 990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Цветзеленый
  • Глубина830 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина690 мм
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Высота900 мм

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