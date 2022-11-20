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Кресло Ribera, розовой

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Кресло Ribera, голубой

Характеристики товара

Описание

Каркас кресла выполнен из деревянных брусков (хвойных пород), березовой фанеры и картона прокладочного.

Состав настила сидения: резинотканевые ремни, спанбонд, настил из несколькольких слоев пенополиуретана различных толщин и марок (стандарт, супермягкий, высокоэластичный), синтепон.

Состав настила спинки: резинотканевые ремни, войлок, настил из несколькольких пенополиуретана различных толщин марки «стандарт», синтепон.

Лицевой чехол кресла - несъемный. Наличие пластиковых цилиндрических опор черного цвета.

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Основные характеристики

  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина820 мм
  • Глубина870 мм
  • Глубина сиденья640 мм
  • Материалткань, велюр
  • Цветрозовый

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