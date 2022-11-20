Характеристики товара
Описание
Каркас кресла выполнен из деревянных брусков (хвойных пород), березовой фанеры и картона прокладочного.
Состав настила сидения: резинотканевые ремни, спанбонд, настил из несколькольких слоев пенополиуретана различных толщин и марок (стандарт, супермягкий, высокоэластичный), синтепон.
Состав настила спинки: резинотканевые ремни, войлок, настил из несколькольких пенополиуретана различных толщин марки «стандарт», синтепон.
Лицевой чехол кресла - несъемный. Наличие пластиковых цилиндрических опор черного цвета.
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина820 мм
- Глубина870 мм
- Глубина сиденья640 мм
- Материалткань, велюр
- Цветрозовый