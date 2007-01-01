Характеристики товара
Описание
Стул обеденный в мягкой обивке велюр. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Каркас выполнен из металла крашеный в белый цвет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина400 мм
- Высота880 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет