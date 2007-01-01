Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый
14 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый - фото 1Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый - фото 2Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый - фото 3

Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый

Артикул: CH-072-104
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Габана, велюр Каталана 14, каркас черный глянец
Фотография товара Стул Габана, велюр Каталана 14, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Фотография товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул обеденный в мягкой обивке велюр. Сидение и спинка выполнены из многослойной фанеры. Каркас выполнен из металла крашеный в белый цвет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Брайан темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брайан темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 69032
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Брайан темно-серый

26
Фотография товара Стул Ува N, серый/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува N, серый/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 990
Оптовая цена

Стул Ува N, серый/ белый

83
Фотография товара Барный стул Минт, корица, на основании лифт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Минт, корица, на основании лифт, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Барный стул Минт, корица, на основании лифт

60
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19024
17 290 ₽

Стул Тюльпан, велюр Тедди 020, ножки бук старинный орех

10
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99026
9 390 ₽

Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех

14
Распродажа
Фотография товара Стул Харпер, рогожка, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер, рогожка, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 5903
6 790 ₽Оптовая цена

Стул Харпер, рогожка, серо-голубой

26
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, черный

13
Настоящее фото товара Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, черный

10
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа белая, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа белая

9
Распродажа
Фотография товара Стул Чилли, рогожка, темно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Чилли, рогожка, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 5909
4 990 ₽

Стул Чилли, рогожка, темно-синий

15
В наличии 7 шт.

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Кресло Хинди, голубой/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хинди, голубой/черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Хинди, голубой/черный

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Каст, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Каст, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Кресло Каст, темно-коричневый

10
Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Мартин

66
Настоящее фото товара Кресло Колло Люкс СКС, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Кресло Колло Люкс СКС

38
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 4904
62 390 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН коричневый

26
В наличии 70 шт.В пути 60 шт.
Фотография товара Кресло College BX-3803/Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3803/Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3803/Blue

11
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Коричневый

15
В наличии 18 шт.
Фотография товара Кресло Папилла, экокожа, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Папилла, экокожа, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Папилла, экокожа, кремовый

5
Настоящее фото товара Кресло садовое Шуре, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
47 790

Кресло садовое Шуре, светло-серый

7
В пути 1306 шт.
Фотография товара Кресло Француз, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 090
Оптовая цена

Кресло Француз, коричневый

14

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Барный стул Марк, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69031
10 990 ₽

Барный стул Марк, желтый

68
Фотография товара Стул полубарный Минт, велюр Тедди 011 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Минт, велюр Тедди 011, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул полубарный Минт, велюр Тедди 011

95
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, замша серый Шангрин грей, органика белая

66
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр персиковый

12
Фотография товара Барный стул Мираж, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Мираж, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 390
Оптовая цена

Барный стул Мираж, велюр серый

10
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр графит

5
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр бежевый

14
Настоящее фото товара Стул компьютерный Бонно, произведённого компанией ChiedoCover
49 190

Стул компьютерный Бонно

13
Новинка
Фотография товара Стул Изо, металл, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Изо, металл, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 890

Стул Изо, металл, синий

9
В наличии 11 шт.
Новинка
Фотография товара Деревянный стул Кирея, ткань / вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Деревянный стул Кирея, ткань / вишня, произведённого компанией ChiedoCover
14 290

Деревянный стул Кирея, ткань / вишня

13
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый
Стул мягкий Призм Эдж, велюр, металл, горький шоколад, белый
3 490
В корзине

С этим товаром покупают

Новинка
Фотография товара Кресло Хинди, голубой/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Хинди, голубой/черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 090

Кресло Хинди, голубой/черный

9
В наличии 5 шт.
Фотография товара Кресло Каст, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Каст, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Кресло Каст, темно-коричневый

10
Фотография товара Полукресло Мартин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790

Полукресло Мартин

66
Настоящее фото товара Кресло Колло Люкс СКС, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790
Оптовая цена

Кресло Колло Люкс СКС

38

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности