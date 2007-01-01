Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло пластиковое Pigo, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло пластиковое Pigo, шоколад
12 оценок
1 990
Кресло пластиковое Pigo, шоколад - фото 1Кресло пластиковое Pigo, шоколад - фото 2Кресло пластиковое Pigo, шоколад - фото 3Кресло пластиковое Pigo, шоколад - фото 4

Кресло пластиковое Pigo, шоколад

Артикул: CH-080-241
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота900 мм
  • Материал каркасапластик
Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 56х54х90 Цвет поверхности : темно-коричневый Материал поверхности : пластик Допустимая нагрузка : 100 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота900 мм
  • Материал каркасапластик
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
