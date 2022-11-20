Товар в корзине. Перейти
Стул прозрачный Allegra, белый - фото 1Стул прозрачный Allegra, белый - фото 2Стул прозрачный Allegra, белый - фото 3

Стул прозрачный Allegra, белый

13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый Allegra-PP, белый
Стул пластиковый Allegra-PP, белый
Следующий Стул прозрачный Allegra, черный
Стул пластиковый Allegra-PP, белый

Характеристики товара

Описание

Прозрачный стул Allegra с корпусом из прозрачного перерабатываемого поликарбоната и ножками из хромированной стали.

Пластиковые стулья серии Allegra с прозрачным сиденьем и спинкой станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря хромированному стальному каркасу, стулья Allegra устойчивы и, несмотря на вес всего в 5.5 кг, выдерживают большие нагрузки.

Особенности:

- изготовлен из высококачественного прозрачного поликарбоната;

- каркас выполнен из хромированной стали;

- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;

- подходит для использования ислкючительно в помещении.

Количество в упаковке: 4 шт.
Размер упаковки: 520х700х990 мм.
Объем упаковки: 0.361 м³.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина540 мм
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Похожие товары

Стул БорноНастоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
84Хит

Стул Борно

В наличии 632 шт.
Стул Eames ЧерныйНастоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49022
3 190 ₽Оптовая цена
10

Стул Eames Черный

В наличии 100 шт.
Стул Eames БелыйНастоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
117Хит

Стул Eames Белый

В наличии 100 шт.
Стул Eames ЗеленыйНастоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99034
4 490 ₽Оптовая цена
71

Стул Eames Зеленый

Настоящее фото товара Стул Луи Гост Желтый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
8

Стул Луи Гост Желтый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
107Хит

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
13 390
Оптовая цена
15

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 309 шт.
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 6904
8 990 ₽Оптовая цена
33

Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый

В наличии 158 шт.
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
5

Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
14

Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый

С этим товаром покупают
Новогодний чехол на стул 01Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 01, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
6

Новогодний чехол на стул 01

Настоящее фото товара Подстолье Беруин, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
13

Подстолье Беруин

Настоящее фото товара Столешница слэб №15, произведённого компанией ChiedoCover
от90 490
12

Столешница слэб №15

Настоящее фото товара Столешница слэб №6, произведённого компанией ChiedoCover
от46 690
6

Столешница слэб №6

Настоящее фото товара Столешница слэб №5, произведённого компанией ChiedoCover
от38 890
7

Столешница слэб №5

Диван МельбурнНастоящее фото товара Диван Мельбурн, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
15

Диван Мельбурн

Настоящее фото товара Стол круглый Econom, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
9

Стол круглый Econom

Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена
8

Сервировочный столик Siesta

Настоящее фото товара Диван Scott трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от61 290
Оптовая цена
5

Диван Scott трехместный

Другие товары из разделастулья для фуд-кортов
Стул складной Торни, без покраскиНастоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена
7

Стул складной Торни, без покраски

Стул складной Торни, белыйНастоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
9

Стул складной Торни, белый

Стул Eames КрасныйНастоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79038
4 490 ₽Оптовая цена
9

Стул Eames Красный

В наличии 100 шт.
Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленыйНастоящее фото товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
13

Стул Lili, хром металл, стопируемый, зеленый

Стул Lili, хром металл, стопируемый, серыйНастоящее фото товара Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
12

Стул Lili, хром металл, стопируемый, серый