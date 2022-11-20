Характеристики товара
Описание
Julie Alma Design это дизайнерский пластиковый стул со спинкой без подлокотников.
Стулья и кресла на ножках из пластика значительно дешевле, чем из других материалов, что, несомненно, является большим преимуществом. Более того, ножки из пластика легко моются и им не страшна повышенная влажность, что дает возможность использовать их на улице при любой погоде
Дом — место умиротворения и уюта. И мебель, конечно, должна этому соответствовать. Домашняя мебель скажет о вам очень много. Своим стилем, формой, цветом и материалом она показывает истинную сущность своего владельца
Одно из самых весомых преимуществ жесткого сиденья — польза для спины. Более того, жесткое сиденье намного удобнее мыть, так как не требует стирки
Облокотившись на спинку, вы значительно уменьшите нагрузку на позвоночник. Грамотная конструкция спинки даст возможность долгое время не менять положения, а эстетика конструкции наполнит уверенностью
Сиденье: Жесткое
Объем упаковки: 0.18 м³
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина450 мм
- Глубина520 мм
- Вес3,5 кг
- Материал сиденьяпластик
- Цветзеленый