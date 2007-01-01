Характеристики товара
Описание
Основные особенности:
- Привлекательный вид: Благородная черная экокожа в сочетании с хромированными подлокотниками придает креслу Everprof Leo T современный и стильный вид.
- Комфортная поддержка: Встроенная поясничная поддержка снижает нагрузку на спину в течение рабочего дня.
Функциональные характеристики:
- Механизм качания «ТопГан»: Этот механизм позволяет не только качаться, но и фиксировать кресло в удобном рабочем положении.
- Прочная конструкция: Монолитный каркас в сочетании с хромированной стальной крестовиной обеспечивает надежность и долговечность использования.
- Забота о полах: Ролики, предназначенные для паркета с диаметром штока 11 мм, обеспечивают легкое перемещение кресла, не оставляя царапин на полу.
- Универсальность применения: Благодаря учету различных параметров роста пользователя (до 200 см) и максимальной нагрузке в 120 кг, кресло подходит широкому кругу пользователей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина470 мм
- Высота880/960 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес13 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасасталь
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки620 мм
- Высота упаковки380 мм
- Глубина упаковки900 мм
- Вес упаковки14.50 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет