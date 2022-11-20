Обивка: экокожа / ткань
Механизм: Топган
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета
Вес: 12,9 кг
Объем: 0,152 м3
Кресло Черри
Стул Джуна
Стул складной офисный Комфорт, черный
Кресло игровое CH-772N
Кресло игровое TopChairs Cayenne красное
Кресло Тук-лифт
Стул Seda, светло-серый, черный/ черный каркас
Офисное кресло Leo M, экокожа черный
Офисное кресло EP-696, сетка оранжевый
Офисное кресло EP-696, сетка черный
Офисное кресло EP-696, сетка серый
Офисное кресло EP-696, сетка зеленый
Офисное кресло EP-696, сетка синий
Офисное кресло EP-696, сетка бордовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань бирюзовый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань серый
Офисное кресло Trio Black LB T, ткань черный