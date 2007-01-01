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Настоящее фото товара Офисное кресло Leo T, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
Офисное кресло Leo T, экокожа черная
38 оценок
10 130
Товар в корзине. Перейти
Офисное кресло Leo T, экокожа черная - фото 1

Офисное кресло Leo T, экокожа черная

Артикул: CH-024-075
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Основные особенности:

  • Привлекательный вид: Благородная черная экокожа в сочетании с хромированными подлокотниками придает креслу Everprof Leo T современный и стильный вид.
  • Комфортная поддержка: Встроенная поясничная поддержка снижает нагрузку на спину в течение рабочего дня.

Функциональные характеристики:

  • Механизм качания «ТопГан»: Этот механизм позволяет не только качаться, но и фиксировать кресло в удобном рабочем положении.
  • Прочная конструкция: Монолитный каркас в сочетании с хромированной стальной крестовиной обеспечивает надежность и долговечность использования.
  • Забота о полах: Ролики, предназначенные для паркета с диаметром штока 11 мм, обеспечивают легкое перемещение кресла, не оставляя царапин на полу.
  • Универсальность применения: Благодаря учету различных параметров роста пользователя (до 200 см) и максимальной нагрузке в 120 кг, кресло подходит широкому кругу пользователей.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880/960 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес13 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасасталь
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки14.50 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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