Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина520 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.12 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветсветло-коричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки645 мм
- Высота упаковки500 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет