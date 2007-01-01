Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome, произведённого компанией ChiedoCover
Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome
5 оценок
6 490
Товар в корзине. Перейти
Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome - фото 1Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome - фото 2Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome - фото 3Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome - фото 4
NEW

Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome

Артикул: CH-081-761
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб
Фотография товара Стул Самба, Montana 283, каркас-серебро, подлокотники-белёный дуб от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба GTP Эконом
Фотография товара Кресло Самба GTP Эконом от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Цвет ножек - хром; Ширина - 49; Глубина - 52; Высота - 81; Ширина сиденья - 45; Глубина сиденья - 42; Высота сиденья - 47; Высота спинки - 39; Высота максимальная - 91;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота810 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.12 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсветло-коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки645 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Madison, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Madison, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Кресло Madison, пластик

15
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8904
6 090 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Valencia M, кожа коричневая

41
В наличии 83 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9902
6 090 ₽

Стол Лидер 2, золотой, коричневый

13
Фотография товара Стул Аббарес от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аббарес, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Аббарес

46
Фотография товара Кресло Ergo Black, черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ergo Black, черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
52 390
Оптовая цена

Кресло Ergo Black, черная экокожа

34
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Кресло Паул, бирюзовый каркас, белая сетка

10
В наличии 52 шт.
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Фотография товара Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
Оптовая цена

Кресло компактное Smart MG-313, без подлокотников, черный

14
В наличии 415 шт.

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football

26
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Benefit NEW, серое

26
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Prophet с оттоманкой черно-белый

6
Распродажа
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99021
9 990 ₽

Кресло спортивное TopChairs Wyvern черно-красный

12
Распродажа
Фотография товара Кресло ЛОЛО Space от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ЛОЛО Space, произведённого компанией ChiedoCover
4 49011
4 990 ₽

Кресло ЛОЛО Space

13
Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Кресло компьютерное детское ЛОЛО бежевый пластик белый

14
New
Фотография товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 39011
10 490 ₽

Кресло спортивное TopChairs Phantom, бело-черный

15
В наличии 174 шт.
New
Фотография товара Компьютерное кресло Montana blue / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Montana blue / white, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Компьютерное кресло Montana blue / white

14
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Компьютерное кресло Salem gray / white от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Salem gray / white, произведённого компанией ChiedoCover
10 790

Компьютерное кресло Salem gray / white

15
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Компьютерное кресло Kolin light gray от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компьютерное кресло Kolin light gray, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Компьютерное кресло Kolin light gray

9

Товар в корзине

Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome
Компьютерное кресло Kolin cappuccino / chrome
6 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Madison, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Madison, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Кресло Madison, пластик

15
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, черный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, черный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 8904
6 090 ₽

Стол Лидер 2, черный, коричневый

12
Фотография товара Стол Монмут от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монмут, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Стол Монмут

37
Настоящее фото товара Кресло Valencia M, кожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Valencia M, кожа коричневая

41
В наличии 83 шт.

Акции для вас

Новость от 02.05.2022 Стулья Хит по патриотичным ценам
Стулья Хит по патриотичным ценам

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.07.2020 От куверта до юбки – все со скидкой до 20%
От куверта до юбки – все со скидкой до 20%

Лето! Солнце! Горячие скидки на весь текстиль!

Новость от 13.06.2018 Подарок за доверие
Подарок за доверие

Наша благодарность вам, дорогие клиенты, за долговременное сотрудничество и признание - скидка 20% абсолютно на всю продукцию при оплате наличными или по карте с 15 по 17 июня!