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Настоящее фото товара Кресло Прест С, меланж, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Прест С, меланж
11 оценок
4 590
Товар в корзине. Перейти
Кресло Прест С, меланж - фото 1

Кресло Прест С, меланж

Артикул: CH-088-304
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950/1140 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сиденье с увеличенной мягкой подушкой. Механизм, установленный на кресле, позволяет регулировать угол наклона, высоты спинки и глубины сиденья.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота950/1140 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья420/560 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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