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Настоящее фото товара Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый
26 оценок
15 99031
22 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый - фото 1Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый - фото 2Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый - фото 3Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый - фото 4
Распродажа

Кресло Мэйден гусиная лапка, черно-белый

Артикул: CH-053-330
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина730 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Мэйден гусиная лапка черно-белый мягкое тканевое

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина730 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота970 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес11.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветбелый, черный
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики720
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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