Характеристики товара
Описание
Кресло Мэйден гусиная лапка черно-белый мягкое тканевое
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина730 мм
- Глубина660 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес11.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьявелюр
- Цветбелый, черный
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики720
- Изделия стопируютсяНет