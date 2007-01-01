Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Pursuit, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Pursuit
26 390
Кресло Pursuit

Артикул: CH-083-638
Основные характеристики
  • Ширина720 мм
  • Высота1080/1160 мм
  • Ширина сиденья565 мм
  • Глубина сиденья480 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло идеально сочетает в себе высокое качество, стильный внешний вид и невероятный комфорт. Оно подойдет как для домашнего использования, так и для продолжительной работы в офисе.

Обивка кресла выполнена из рециклированной кожи – современного материала, созданного из измельченных частиц натуральной кожи. По эластичности и прочности такая кожа максимально близка к натуральной, а также имеет запах выделанной кожи. Материал отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Рециклированная кожа износоустойчива, кресло способно сохранять привлекательный внешний вид длительное время.
Плотная набивка, откидные подлокотники и широкое сиденье обеспечивают великолепную эргономику данной модели.
Многофункциональный механизм качания с проводным управлением обеспечивает хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Кресло выдерживает нагрузку до 125 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина720 мм
  • Высота1080/1160 мм
  • Ширина сиденья565 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья520/600 мм
  • Материалкожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22.87 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Изделия стопируютсяНет
