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Стул Валентино, желтый

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина610 мм
  • Длина460 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.08 мл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый

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