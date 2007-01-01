Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Валентино, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Валентино, желтый
58 оценок
7 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Валентино, желтый - фото 1Стул Валентино, желтый - фото 2Стул Валентино, желтый - фото 3Стул Валентино, желтый - фото 4

Стул Валентино, желтый

Артикул: CH-031-760
58 оценок
Основные характеристики
  • Длина460 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Азбрук, черный
Фотография товара Стул Азбрук, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло поворотное BELLA, ткань, серый
Фотография товара Кресло поворотное BELLA, ткань, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный конференц-стул – стильное и практичное решение для обустройства зон отдыха и переговорных помещений. Этот предмет мебели не только подчеркивает эстетику пространства, но и обеспечивает высокий уровень комфорта для гостей и сотрудников.

Преимущества:

  • Эргономичное сиденье с продуманной конструкцией обеспечивает максимальный комфорт даже при длительном использовании, что особенно важно для конференц-залов и офисных помещений.
  • Несмотря на минималистичный дизайн, стул обеспечивает комфорт благодаря продуманной конструкции спинки и сиденья.
  • Прочная конструкция, выполненная из качественных материалов, гарантирует долговечность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. Это делает стул идеальным выбором для офисных конференц-стульев, которые ежедневно используются в активном режиме.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина460 мм
  • Ширина610 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес10 кг
  • Объем0.08 л
  • Количество мест1
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр серый

81
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сафир, шенилл Онтарио диип сиа, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сафир, шенилл Онтарио диип сиа, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39013
10 690 ₽

Стул Сафир, шенилл Онтарио диип сиа, старинный орех

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Рикко ножки бук, желтый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рикко ножки бук, желтый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590

Стул Рикко ножки бук, желтый велюр

7
Распродажа
Фотография товара Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29044
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Кэрол без подлокотников, букле белый, черные ножки

26
  • белый, черный
  • серый
В наличии 156 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 69015
7 790 ₽

Полукресло деревянный для дома Фенди, каркас коричневый, велюр бежевый

5
Фотография товара Стул Гем розовый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гем розовый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Гем розовый, хром

11
Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар скуар, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Сиерра Бар скуар

5
  • бежевый
  • зеленый
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
22 6906
23 990 ₽Оптовая цена

Стул Юнит 1, дуб коньяк, токио смок

11
  • серый, темно-коричневый, ясень
  • коричневый, серый
  • темно-серый, светлое дерево
  • черный, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Стул Ларс, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ларс, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
16 7907
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Ларс, дуб коньяк, токио смок

11
  • коричневый
  • серый, светлое дерево
  • бежевый, серый
Фотография товара Стул Лирра, массив березы, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лирра, массив березы, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Лирра, массив березы, агата компаньон

8
  • бежевый, темно-коричневый
  • серый, темно-коричневый
  • золотой, темно-коричневый

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло конференц Petra CF черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Petra CF черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Кресло конференц Petra CF черная экокожа

8
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа

13
Фотография товара Кресло Heln, желтая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heln, желтая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, желтая рогожка

13
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый

13
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Кресло Кратер, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
43 590

Кресло Кратер, бежевый, черный

7
В пути 1064 шт.
Фотография товара Кресло Брайтон, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брайтон, бук, произведённого компанией ChiedoCover
27 390
Оптовая цена

Кресло Брайтон, бук

15
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

66
Фотография товара Кресло Эгг, терракот от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эгг, терракот, произведённого компанией ChiedoCover
от54 590

Кресло Эгг, терракот

46
Фотография товара Кресло Zero Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Zero Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 830
Оптовая цена

Кресло Zero Ткань Серый

8
В наличии 60 шт.
Фотография товара Кресло Энез мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Энез мини, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Энез мини

7

Другие товары из раздела мягкие стулья

Настоящее фото товара Стул Халмар толедо 2, дуб медовый, Соло 252, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена

Стул Халмар толедо 2, дуб медовый, Соло 252

74
В пути 453 шт.
Фотография товара Барный стул Paskal, белая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Paskal, белая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Барный стул Paskal, белая экокожа

78
  • белый
  • черный
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Halmar, белый/ дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 790
Оптовая цена

Стул Halmar, белый/ дуб медовый

92
В наличии 14 шт.В пути 8490 шт.
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 640
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Голубой

9
  • красный
  • серый
  • голубой
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул мягкий, горький шоколад, велюр, каркас металл черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, горький шоколад, велюр, каркас металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, горький шоколад, велюр, каркас металл черный

7
Фотография товара Стул Мист, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мист, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Мист, изумрудный

9
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас черный, кожа черная

11
Фотография товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул полубарный Бриф ВД, велюр, серый

10
Новинка
Фотография товара Стул Максис, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Максис, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Максис, черный

7
Новинка
Фотография товара Стул Басси черный/велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Басси черный/велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 090

Стул Басси черный/велюр бежевый

6
  • бежевый
  • коричневый
  • серый
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул Валентино, желтый
Стул Валентино, желтый
7 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло конференц Petra CF черная экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Petra CF черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Кресло конференц Petra CF черная экокожа

8
В наличии 37 шт.
Фотография товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
Оптовая цена

Кресло конференц Боттичелли CF дерево / темно-коричневая кожа

13
Фотография товара Кресло Heln, желтая рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Heln, желтая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от45 390
Оптовая цена

Кресло Heln, желтая рогожка

13
Фотография товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 330
Оптовая цена

Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый

13
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 19 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности