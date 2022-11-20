Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Ширина610 мм
- Длина460 мм
- Вес10 кг
- Объем0.08 мл
- Количество мест1
- Цветбежевый
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
Кресло Регал
Стул Браун 25мм - бронза, крон коричневый
Стул Наполеон, патина с бронзой
Стул Ким велюр голубой Velutto 20, каркас старинный орех
Стул пластиковый Top Gio, зеленый
Стул пластиковый Miss Bibi, белый, фиолетовый
Стул прозрачный Queen
Стул Zig Zag, розовый