Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота835 мм
- Ширина530 мм
- Глубина485 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветрозовый, бежевый
Кресло Raymond, бирюзовый
Кресло Raymond, темно-серый
Кресло Swing, белый/ светло-серый
Кресло Swing, черный/ винный
Стол Лидер 23, круглый
Стол Лидер 2, 1800x900, серый, белый
Стул Роза на колесной основе
Стул Слинг вращающийся коричневый
Кресло для посетителей и переговорных черный
Кресло для посетителей и переговорных
Офисное кресло кожзам серый
Офисное кресло, ткань Elain желтый
Офисное кресло, ткань Elain бежевый
Офисное кресло, ткань Elain темно-серый
Офисное кресло, ткань Elain синий
Офисное кресло, ткань Elain фуксия
Офисное кресло, ткань Elain зеленый
Офисное кресло, ткань Elain шоколад
Офисное кресло, кожзам Stone
Офисное кресло, кожзам Beige
Стол Дирк графит
Стол TURIN прямоугольный
Стол обеденный раздвижной Azzuro
Столик Marsh черное cтекло
Стол Купер 160 Обсидиан, стекло/ черный каркас
Стол Бруно 1000, раздвижной, прямоугольный, вишня