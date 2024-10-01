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Кресло-реклайнер механический с массажем Luxury, серый

Артикул: CH-068-240
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Функция прогрева: Да
Зоны массажа: Шея / Спина / Поясница / Ягодицы
Зоны прогрева: Вся спина / Поясница
Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Массаж шеи: Да


Технические характеристики

Управление: Пульт управления
Угол наклона кресла: ~170°
Рекомендуемая высота пользователя: от 155 до 200 см
Тип механизма раскладывания: Механический
Таймер: 5 / 10 / 15 минут
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 2 см
Максимальная нагрузка: 140 кг
Потребляемая мощность: 42 Вт


Размеры в горизонтальном положении (Д х Ш х В): 1500 x 820 x 930 мм
Размеры в горизонтальном положении 2 (Д х Ш х В): 1810 x 820 x 700 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1080 мм
  • Ширина820 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Мощность42 Вт
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки950 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.57 м3
  • Вес упаковки56 кг

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