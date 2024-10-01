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Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Bloom, ваниль - фото 1Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Bloom, ваниль - фото 2Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Bloom, ваниль - фото 3Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Bloom, ваниль - фото 4Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Bloom, ваниль - фото 5Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Bloom, ваниль - фото 6Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Bloom, ваниль - фото 7

Кресло-реклайнер электрический с подъемом и массажем Bloom, ваниль

Артикул: CH-068-236
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Массаж

Массажный механизм: 2D массаж
Вид массажа: Вибрационный / Раскатывающий / Роликовый / Шиацу
Вид массажа сиденья: Вибрационный
Количество роликов: 4
Количество автоматических программ: 3

Технические характеристики

Управление: Кнопочная панель / Пульт управления
Угол наклона кресла: ~170°
Рекомендуемая высота пользователя: от 155 до 200 см
Тип механизма раскладывания: Моторизированный
Напряжение питания: АС 220-240 В
Питание: от сети
Частота: 50-60 Гц
Рекомендуемое расстояние от стены: 40 см
Максимальная нагрузка: 160 кг
Потребляемая мощность: 58 Вт

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000/1700 мм
  • Ширина830 мм
  • Высота870/1100 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Мощность58 Вт
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1200 мм
  • Высота упаковки800 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.67 м3
  • Вес упаковки80 кг

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