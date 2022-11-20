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Стул ДЕНИ, серый, велюр, черный каркас - фото 1Стул ДЕНИ, серый, велюр, черный каркас - фото 2Стул ДЕНИ, серый, велюр, черный каркас - фото 3Стул ДЕНИ, серый, велюр, черный каркас - фото 4

Стул ДЕНИ, серый, велюр, черный каркас

Артикул: CH-050-101
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Сиденье обито велюром Brandy, плотность - 420 г/м2, 60 000 циклов по Мартиндейлу.
Сиденье стула выполнено из гнутоклеевой фанеры + ППУ.
Ножки стула - металл черного цвета.
Номинальная нагрузка на стул 120 кг.
Упакован - 2 шт./1 кор.

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Основные характеристики

  • Длина580 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Вес упаковки19 кг

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