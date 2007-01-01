Характеристики товара
Описание
Кресло College CLG-627 LTU-С Black - это эксклюзивное кресло посетителя премиум класса. Экокожа высокого качества, подлокотники из литого алюминия с мягкими накладками, наполнитель кресла формованный ППУ, основание кресла выполнено из стальной хромированной трубы диаметром 30 мм и толщиной 2 мм. Кресло посетителя College CLG-627 LTU-С Black - это кресло для тех, кто ценит стиль и комфорт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина710 мм
- Высота970 мм
- Ширина сиденья560 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Материал каркасаалюминий, пластик
- Цветчерный
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.19 м3