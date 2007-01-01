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Стул Mova на колесиках - фото 1Стул Mova на колесиках - фото 2

Стул Mova на колесиках

Артикул: CH-014-409
42 оценки
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Mova на колесиках
от 10 790
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