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Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром

Артикул: CH-052-771
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Обивкаэкокожа Galaxy Cream
  • Каркасхром
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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Кресло Самба лифт
Кресло Самба лифтКресло Самба лифт
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Фотография товара Кресло Самба лифт от компании ChiedoCover.
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