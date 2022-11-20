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Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик - фото 1Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик - фото 2Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик - фото 3Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик - фото 4Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик - фото 5Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик - фото 6Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик - фото 7Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик - фото 8Видеообзор: Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black - видео 9

Кресло Самба Лифт, экокожа Galaxy black, каркас пластик

Артикул: CH-052-795
15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота800 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5 кг
  • Обивкаэкокожа Galaxy black
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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Кресло Самба Лифт
Кресло Самба ЛифтКресло Самба ЛифтКресло Самба Лифт
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Фото с производства

Фотография товара Кресло Самба Лифт от компании ChiedoCover.
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