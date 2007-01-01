Характеристики товара
Описание
Кресло спортивное TopChairs Commander черно-красное — комфорт и стиль для вашего пространства. Кресло TopChairs Commander сочетает спортивный дизайн и высокую функциональность, идеально подходя для долгих игровых и рабочих сессий. Эргономичные элементы и качественные материалы обеспечивают удобство и поддержку. Обивка из мягкой и прочной экокожи приятна на ощупь, долговечна и проста в уходе. Две ортопедические подушки поддерживают шею и поясницу, помогая сохранять осанку и снижая нагрузку на спину. Подлокотники дают опору для рук, снижая напряжение в плечах. Кресло регулируется по высоте и углу наклона спинки (до 135°), что позволяет настроить оптимальное положение. Газлифт 3 класса выдерживает до 120 кг, гарантируя надёжность. Прочное пластиковое основание и колесики из ПУ нейлона обеспечивают устойчивость и плавное передвижение без повреждения пола.
Современный стиль и эргономика. Черно-красное кресло TopChairs Commander не только функционально, но и добавляет стильный акцент, делая его идеальным для рабочего или игрового пространства.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина710 мм
- Глубина710 мм
- Высота1170 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья400/480 мм
- Вес14.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный, черный
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки560 мм
- Вес упаковки16.50 кг
- Габариты упаковки для логистики800
- Изделия стопируютсяНет