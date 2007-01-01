Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC
10 оценок
7 990
Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC - фото 1Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC - фото 2Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC - фото 3

Кресло офисное TopChairs Benefit NEW серое NC

Артикул: CH-080-638
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина625 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота1230 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

TopChairs Benefit — это удобное и стильное кресло, идеально подходящее для офиса или домашнего кабинета. Его аккуратные формы и серая обивка делают образ свежим и универсальным, легко вписывающимся в любой интерьер. Элегантное сочетание металлических деталей и пластика подчёркивает современный характер модели. Высокая спинка кресла выполнена из дышащей сетки, что обеспечивает качественную вентиляцию и поддержку даже при длительной работе. Мягкая вставка из эко-кожи специальной категории «анти-кошка» — прочный и устойчивый к царапинам материал, который легко очищается и долго сохраняет презентабельный вид. Это особенно важно для домашних кабинетов, где живут питомцы. Эргономичная форма спинки повторяет контуры тела и снижает нагрузку на позвоночник, помогая сохранить правильную осанку и обеспечивает комфорт в течение всего дня. Пластиковые подлокотники поддерживают руки в естественном положении, снижая напряжение в плечах и шее. Механизм топ-ган позволяет мягко покачиваться и фиксироваться в рабочем положении для максимального удобства. Газ-лифт 2-го класса обеспечивает регулировку высоты сиденья в диапазоне 47–57 см, подстраиваясь под рост пользователя и высоту стола. Крестовина из металла придаёт конструкции устойчивость и выдерживает нагрузку до 120 кг. Нейлоновые колёсики обеспечивают плавное и бесшумное перемещение по офисным и домашним покрытиям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота1230 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья470/570 мм
  • Вес9.75 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкасетка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки200 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Вес упаковки11.30 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Габариты упаковки для логистики820
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

