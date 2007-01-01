Характеристики товара
Описание
TopChairs Benefit — это удобное и стильное кресло, идеально подходящее для офиса или домашнего кабинета. Его аккуратные формы и серая обивка делают образ свежим и универсальным, легко вписывающимся в любой интерьер. Элегантное сочетание металлических деталей и пластика подчёркивает современный характер модели. Высокая спинка кресла выполнена из дышащей сетки, что обеспечивает качественную вентиляцию и поддержку даже при длительной работе. Мягкая вставка из эко-кожи специальной категории «анти-кошка» — прочный и устойчивый к царапинам материал, который легко очищается и долго сохраняет презентабельный вид. Это особенно важно для домашних кабинетов, где живут питомцы. Эргономичная форма спинки повторяет контуры тела и снижает нагрузку на позвоночник, помогая сохранить правильную осанку и обеспечивает комфорт в течение всего дня. Пластиковые подлокотники поддерживают руки в естественном положении, снижая напряжение в плечах и шее. Механизм топ-ган позволяет мягко покачиваться и фиксироваться в рабочем положении для максимального удобства. Газ-лифт 2-го класса обеспечивает регулировку высоты сиденья в диапазоне 47–57 см, подстраиваясь под рост пользователя и высоту стола. Крестовина из металла придаёт конструкции устойчивость и выдерживает нагрузку до 120 кг. Нейлоновые колёсики обеспечивают плавное и бесшумное перемещение по офисным и домашним покрытиям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина645 мм
- Высота1230 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья470/570 мм
- Вес9.75 кг
- Материал сиденьяткань, сетка
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкасетка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки580 мм
- Вес упаковки11.30 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики820
- Изделия стопируютсяНет