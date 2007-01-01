Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный
10 оценок
10 490
Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный - фото 1Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный - фото 2Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный - фото 3Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный - фото 4

Кресло спортивное TopChairs Phantom бело-красный

Артикул: CH-080-614
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Игровое компьютерное кресло с продуманной эргономикой, которое позволяет с комфортом проводить долгое время за компьютером. Модель имеет все необходимые параметры, чтобы работать и играть за компьютером без усталости.

Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки с фиксацией и глубокая посадка сиденья позволяют максимально комфортно расположиться в кресле. Мягкие PU-подлокотники добавляют еще больше уюта. Колесики из полиуретана бесшумно передвигаются и не повреждают напольное покрытие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота1170 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья400/480 мм
  • Вес14.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, белый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки280 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Вес упаковки16.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики800
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Oxford, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oxford, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 490
Оптовая цена

Кресло Oxford, хром

10
Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стол Лофт-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от36 590

Стол Лофт-2

47
Фотография товара Стул Олдем черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Олдем черный, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Олдем черный

51
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, золотой, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6905
4 890 ₽

Стол Лидер 2, золотой, коричневый

13
Распродажа
Фотография товара Стол Лофт-5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от9 19030
12 990 ₽

Стол Лофт-5

40
Фотография товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Офисное поворотное кресло Sparx frs-2 rust white, ткань / сетка, светло-серый

12
Фотография товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

49
Хит
Фотография товара Стол Лофт-2, 1500x800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лофт-2, 1500x800, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490

Стол Лофт-2, 1500x800

46
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от35 690
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, кожа черная

36
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела компьютерные стулья

Фотография товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Кресло компьютерное детское ЛОЛО Football

26
Фотография товара Кресло Smart RCH, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Smart RCH, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 390
Оптовая цена

Кресло Smart RCH, черный

7
Фотография товара Стул компьютерный Luminary Harmony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Harmony

6
Фотография товара Стул компьютерный Haven Serenity от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Haven Serenity, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Стул компьютерный Haven Serenity

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Unity Zenith от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Unity Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
20 090
Оптовая цена

Стул компьютерный Unity Zenith

6
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Luminary Enchantment от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Luminary Enchantment, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Luminary Enchantment

5
Фотография товара Стул компьютерный Whispered Synchrony от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Whispered Synchrony, произведённого компанией ChiedoCover
19 690
Оптовая цена

Стул компьютерный Whispered Synchrony

15
Фотография товара Стул компьютерный Cadence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Cadence, произведённого компанией ChiedoCover
37 490
Оптовая цена

Стул компьютерный Cadence

15
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 9906
18 990 ₽

Кресло руководителя TopChairs Strict, черный

26
В наличии 33 шт.
Фотография товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный, произведённого компанией ChiedoCover
19 990

Кресло руководителя TopChairs Strict с оттоманкой, черный

26
В наличии 29 шт.

