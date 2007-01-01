Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Tableau, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Tableau, черный
11 490
Кресло компьютерное Tableau, черный

Артикул: CH-083-816
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Высота1135/1255 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья495/615 мм
Характеристики товара

Описание

Бюджетное игровое кресло представляет собой комфортное и доступное изделие. Отличается плотной набивкой и неприхотливыми в уходе материалами.

Обивка - экокожа высокого качества с перфорированными элементами и контрастной отстрочкой.
Подлокотники с мягкими накладками.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Внутри кресла поролон средней плотности. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.88 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

