Характеристики товара
Описание
Бюджетное игровое кресло представляет собой комфортное и доступное изделие. Отличается плотной набивкой и неприхотливыми в уходе материалами.
Обивка - экокожа высокого качества с перфорированными элементами и контрастной отстрочкой.
Подлокотники с мягкими накладками.
Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в вертикальном положении.
Внутри кресла поролон средней плотности. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Высота1135/1255 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья495/615 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.88 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет