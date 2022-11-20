Товар в корзине. Перейти
Стул Стимул бежевый - фото 1Стул Стимул бежевый - фото 2Стул Стимул бежевый - фото 3

Стул Стимул бежевый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Стимул черный
Стул Стимул черный
Следующий Стул Стимул шоколад
Стул Стимул черный

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1140/1220 мм
  • Ширина520 мм
  • Диаметр700 мм
  • Глубина630 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки320 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Комплект мебели КьявариНастоящее фото товара Комплект мебели Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390
15

Комплект мебели Кьявари

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 290
11

Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый

Стул Lazzoli 2310Настоящее фото товара Стул Lazzoli 2310, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена
13

Стул Lazzoli 2310

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)Настоящее фото товара Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена
14

Стул Q5 (НА 4 НОЖКАХ)

Стул пластиковый Ginevra, ленНастоящее фото товара Стул пластиковый Ginevra, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена
8

Стул пластиковый Ginevra, лен

В наличии 11 шт.
Стул William с подлокотниками ромб, бархат серыйНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
13

Стул William с подлокотниками ромб, бархат серый

Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металлНастоящее фото товара Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99022
7 590 ₽
7

Стул Тюльпан лайт, велюр зеленый Velutto 33, ножки металл

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден