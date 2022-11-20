Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1140/1220 мм
- Ширина520 мм
- Диаметр700 мм
- Глубина630 мм
- Материалэкокожа
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.20 м3
Стул Изо
Стул Изо Хром
Стул Аскона
Кресло Амиго
Кресло Альфа
Кресло Комфорт
Кресло КС-2
Кресло КС-6
Кресло Престиж
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Офисный стеллаж Кассель
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