Характеристики товара
Описание
Кресло Твиз — современный комфорт и выразительный дизайн. Кресло Твиз привлекает внимание своим лаконичным силуэтом и мягкими формами. Универсальный оттенок грейдж — гармоничное сочетание серого и бежевого — делает модель особенно актуальной для современных интерьеров.
Обивка выполнена из шенилла — прочного и износостойкого материала с мягкой текстурой. Он приятен на ощупь, устойчив к истиранию и сохраняет насыщенность цвета даже при активной эксплуатации. Шенилл не требует сложного ухода и долго сохраняет аккуратный и презентабельный внешний вид.
Каркас изготовлен из металла, что обеспечивает креслу прочность, устойчивость и длительный срок службы. Конструкция выдерживает нагрузку до 200 кг, сохраняя стабильность и комфорт при ежедневном использовании. Кресло оснащено поворотным механизмом, который позволяет вращаться вокруг своей оси. Это делает использование кресла более удобным и функциональным — вы можете легко менять направление, не вставая с места.
Кресло Твиз станет отличным выбором для дома, гостиной или современной зоны отдыха. Оно также идеально подойдет для ресторанов и лаунж-пространств, где важны комфорт, стиль и надежность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина770 мм
- Высота735 мм
- Ширина сиденья540 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота спинки285 мм
- Высота посадочного места 450 мм
- Вес18.2 кг
- Модификации стулаповоротное основание
- Допустимая нагрузка200
- Материал ножекметалл
- Цветбежевый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки740 мм
- Глубина упаковки790 мм
- Вес упаковки20 кг
- Объём упаковки0.50 м3
- Габариты упаковки для логистики790
- Изделия стопируютсяНет