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Стул Феникс Черный, пластиковый

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Стул Во Фиолетовый, пластиковый

Характеристики товара

Описание

Нагрузка: до 150 кг

Материал: поликарбонат

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Основные характеристики

  • Цветчерный

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