Характеристики товара
Описание
Кресло Турнабл — это стильное и удобное решение для современного офиса. Спинка выполнена по гнутоклееной технологии из натурального шпона, что обеспечивает прочность конструкции и элегантный внешний вид. Сиденье и спинка обтянуты качественной износостойкой тканью, создающей комфорт даже при длительной работе. Металлическая опора с подъемным механизмом позволяет легко регулировать высоту сиденья и обеспечивает надежную устойчивость.
Благодаря сочетанию натуральных материалов и современной функциональности кресло Турнабл отлично подходит для офисных пространств, переговорных и рабочих зон, подчеркивая статус и создавая комфортные условия для работы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина750 мм
- Высота1110/1240 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья410/540 мм
- Высота спинки770 мм
- Вес16 кг
- Материалдуб, шпон
- Цветкоричневый, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки990 мм
- Глубина упаковки710 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.39 м3
- Изделия стопируютсяНет