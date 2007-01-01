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Настоящее фото товара Кресло Турнабл, мокко, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Турнабл, мокко
10 оценок
33 390
Товар в корзине. Перейти
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Новинка

Кресло Турнабл, мокко

Артикул: CH-088-527
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1110/1240 мм
  • Глубина сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Турнабл — это стильное и удобное решение для современного офиса. Спинка выполнена по гнутоклееной технологии из натурального шпона, что обеспечивает прочность конструкции и элегантный внешний вид. Сиденье и спинка обтянуты качественной износостойкой тканью, создающей комфорт даже при длительной работе. Металлическая опора с подъемным механизмом позволяет легко регулировать высоту сиденья и обеспечивает надежную устойчивость.

Благодаря сочетанию натуральных материалов и современной функциональности кресло Турнабл отлично подходит для офисных пространств, переговорных и рабочих зон, подчеркивая статус и создавая комфортные условия для работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота1110/1240 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья410/540 мм
  • Высота спинки770 мм
  • Вес16 кг
  • Материалдуб, шпон
  • Цветкоричневый, светло-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки990 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.39 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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