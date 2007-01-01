Характеристики товара
Описание
Кресло Твигги — мягкий силуэт и современный уют для интерьера. Обивка выполнена из шенилла в спокойном сером оттенке. Материал отличается мягкой фактурой, приятен на ощупь и хорошо подходит для мебели ежедневного использования. Шенилл смотрится объемно и уютно, добавляет креслу визуальную глубину и помогает создать в интерьере теплую атмосферу. Широкое сиденье, мягкая спинка и подлокотники создают удобную посадку для отдыха. Внутри используется наполнитель из поролона, который делает кресло комфортным для ежедневного использования. Округлая форма корпуса визуально обволакивает посадочное место и помогает создать ощущение уюта. Кресло Твигги привлекает внимание мягкими линиями, аккуратной прострочкой и декоративными складками на спинке. Такая форма смотрится современно, но не перегружает интерьер. Тонкие ножки добавляют модели графичности и делают силуэт визуально легче. Основа кресла выполнена из фанеры, ножки — из металла в черном цвете. Конструкция рассчитана на ежедневное использование и выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые препятствуют скольжению и помогают защитить напольное покрытие от царапин. Модель Твигги подойдет для гостиной, спальни, лаунж-зоны, кафе или уютного уголка для отдыха. Модель легко вписывается в современные интерьеры и помогает добавить пространству мягкость, комфорт и выразительный цветовой акцент.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина710 мм
- Высота730 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья355 мм
- Высота спинки350 мм
- Высота посадочного места 445 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалметалл, фанера, шенилл
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки570 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.27 м3
- Изделия стопируютсяНет