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Настоящее фото товара Кресло Твигги шенилл серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Твигги шенилл серый
9 оценок
19 590
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Твигги шенилл серый

Артикул: CH-088-989
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Твигги — мягкий силуэт и современный уют для интерьера. Обивка выполнена из шенилла в спокойном сером оттенке. Материал отличается мягкой фактурой, приятен на ощупь и хорошо подходит для мебели ежедневного использования. Шенилл смотрится объемно и уютно, добавляет креслу визуальную глубину и помогает создать в интерьере теплую атмосферу. Широкое сиденье, мягкая спинка и подлокотники создают удобную посадку для отдыха. Внутри используется наполнитель из поролона, который делает кресло комфортным для ежедневного использования. Округлая форма корпуса визуально обволакивает посадочное место и помогает создать ощущение уюта. Кресло Твигги привлекает внимание мягкими линиями, аккуратной прострочкой и декоративными складками на спинке. Такая форма смотрится современно, но не перегружает интерьер. Тонкие ножки добавляют модели графичности и делают силуэт визуально легче. Основа кресла выполнена из фанеры, ножки — из металла в черном цвете. Конструкция рассчитана на ежедневное использование и выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки оснащены подпятниками, которые препятствуют скольжению и помогают защитить напольное покрытие от царапин. Модель Твигги подойдет для гостиной, спальни, лаунж-зоны, кафе или уютного уголка для отдыха. Модель легко вписывается в современные интерьеры и помогает добавить пространству мягкость, комфорт и выразительный цветовой акцент.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота730 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья355 мм
  • Высота спинки350 мм
  • Высота посадочного места 445 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалметалл, фанера, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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