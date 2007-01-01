Характеристики товара
Описание
Полукресло Дольче порадует вас своим комфортом.
Плавные линии и комфортабельная посадка делают его фаворитом у покупателей.
Мягкая спинка и сидение создают идеальные условия для отдыха, а элегантный деревянный каркас гармонично вписывается в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина570 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасабук
- Материал ножекбук
- Цветоранжевый, венге
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет