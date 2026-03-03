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Настоящее фото товара Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех
14 оценок
6 99026
9 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 1Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 2Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 3Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 4Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 5Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 6Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 7Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 8Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Полукресло Остин, велюр Нубук 57, бук морилка старинный орех

Артикул: CH-066-123
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Габариты упаковки:

Ширина: 760 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 150 мм
Объем: 0.06 м³
Вес: 8 кг

Полностью в разборе в коробке

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Тип ножекдеревянные, встроенные
  • Материал ножекбук под морилкой
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки910 мм
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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