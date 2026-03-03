Характеристики товара
Описание
Габариты упаковки:
Ширина: 760 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 150 мм
Объем: 0.06 м³
Вес: 8 кг
Полностью в разборе в коробке
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина530 мм
- Глубина690 мм
- Высота780 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Тип ножекдеревянные, встроенные
- Материал ножекбук под морилкой
- Цветсерый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки910 мм
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет