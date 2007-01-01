Характеристики товара
Описание
Кресло имеет широкую эргономичную спинку с поясничной поддержкой, что является важным качеством при выборе кресла руководителя. В области коленей дополнительное утолщение для комфортной посадки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина770 мм
- Высота1140/1240 мм
- Ширина сиденья485 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья390/490 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Вес упаковки18 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет