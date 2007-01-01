Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Виста, экокожа, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Виста, экокожа, темно-серый
10 оценок
14 490
Товар в корзине. Перейти
Кресло Виста, экокожа, темно-серый - фото 1Кресло Виста, экокожа, темно-серый - фото 2Кресло Виста, экокожа, темно-серый - фото 3Кресло Виста, экокожа, темно-серый - фото 4

Кресло Виста, экокожа, темно-серый

Артикул: CH-088-404
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина800 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья485 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Бибионе 2ДС
Фотография товара Кресло Бибионе 2ДС от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное ТопЧеирс Коре Эксперт, черный
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Коре Эксперт, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло имеет широкую эргономичную спинку с поясничной поддержкой, что является важным качеством при выборе кресла руководителя. В области коленей дополнительное утолщение для комфортной посадки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья485 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья390/490 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки655 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки18 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лофт, Рогожка бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 09036
32 590 ₽

Полукресло Лофт, Рогожка бежевая

45
Хит
Фотография товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия велюр зизи, ножки черная эмаль

66
Фотография товара Кресло Форест, песочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форест, песочный, произведённого компанией ChiedoCover
24 190
Оптовая цена

Кресло Форест, песочный

41
Распродажа
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Flip MG-305, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09013
6 990 ₽Оптовая цена

Кресло компактное Flip MG-305, черный

11
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-A Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-A Brown, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-A Brown

6
В наличии 35 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-427 MBN-B Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-427 MBN-B Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло College CLG-427 MBN-B Black

13
Фотография товара Кресло College H-8369F/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8369F/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло College H-8369F/Grey

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Oker от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Oker, произведённого компанией ChiedoCover
от58 590
Оптовая цена

Кресло Oker

11
Распродажа
Фотография товара Кресло лаунж Кэйт, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Кэйт, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 69038
16 990 ₽Оптовая цена

Кресло лаунж Кэйт, бежевый

26
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Миа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Миа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
28 090

Кресло Миа, бежевый

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бастер, стальной каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 10013
3 550 ₽

Стул Бастер, стальной каркас

82
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09031
5 910 ₽

Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Боллеин, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боллеин, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 7903
28 590 ₽

Стул Боллеин, букле, терракотовый

26
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, золотой

8
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, бежевый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, бежевый, хром

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar square, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar square, зеленый

6
В наличии 12 шт.
Фотография товара Стул Glow графит, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Glow графит, черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Glow графит, черный

6
Настоящее фото товара Стул Олдем шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Олдем шоколад

44
Распродажа
Фотография товара Стул Тони, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тони, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 1905
6 490 ₽

Стул Тони, коричневый

70

Другие товары из раздела мягкие кресла

Настоящее фото товара Кресло реклайнер Relax, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от114 790
Оптовая цена

Кресло реклайнер Relax, кожа

30
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Shell от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shell, произведённого компанией ChiedoCover
от52 490
Оптовая цена

Кресло Shell

14
Фотография товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, велюр Velutto 44, ножки бук под лак

5
Фотография товара Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка

13
Фотография товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Полукресло Флорида, спинка гобелен Tедди песочный ,велюр Tедди 960, ножки бук, морилка светлый орех

5
Фотография товара Кресло Монако плетеное из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) шагрень от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монако плетеное из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) шагрень, произведённого компанией ChiedoCover
56 890
Оптовая цена

Кресло Монако плетеное из роупа, каркас алюминий светло-серый (RAL7035) шагрень

15
Фотография товара Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
57 590
Оптовая цена

Кресло Канны плетеное из роупа, бирюзовый

11
Настоящее фото товара Кресло Спандрел, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
65 990

Кресло Спандрел, серый, черный

6
В пути 310 шт.
Настоящее фото товара Кресло для отдыха Крестс, подставка для ног, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 590

Кресло для отдыха Крестс, подставка для ног, бежевый, черный

5
В пути 666 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Коат, бирюзовый, темно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коат, бирюзовый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Кресло Коат, бирюзовый, темно-коричневый

12

Товар в корзине

Кресло Виста, экокожа, темно-серый
Кресло Виста, экокожа, темно-серый
14 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Бастер, стальной каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 10013
3 550 ₽

Стул Бастер, стальной каркас

82
Распродажа
Фотография товара Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 09031
5 910 ₽

Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Боллеин, букле, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боллеин, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
27 7903
28 590 ₽

Стул Боллеин, букле, терракотовый

26
В наличии 19 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности