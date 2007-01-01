Характеристики товара
Описание
В кресле хочется не только проводить вечера в домашнем кинозале, но и устроить себе дополнительный полуденный отдых. К этому располагают сиденье комфортной глубины, закругленные подлокотники, высокая спинка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Глубина950 мм
- Высота750 мм
- Вес20.5 кг
- Материалфанера, ткань, массив бука, массив сосны
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.61 м3
- Изделия стопируютсяНет