Настоящее фото товара Кресло Wile, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Wile
13 оценок
28 190
Кресло Wile - фото 1Кресло Wile - фото 2Кресло Wile - фото 3Кресло Wile - фото 4
NEW

Кресло Wile

Артикул: CH-083-515
Основные характеристики
  • Ширина950 мм
  • Глубина950 мм
  • Высота750 мм
  • Вес20.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

В кресле хочется не только проводить вечера в домашнем кинозале, но и устроить себе дополнительный полуденный отдых. К этому располагают сиденье комфортной глубины, закругленные подлокотники, высокая спинка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалфанера, ткань, массив бука, массив сосны
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.61 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Инструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

28 190
