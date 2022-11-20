Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий кухонный стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная рогожка. Ножки металлические с принтом под дерево.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 72*57.5*57
Вес брутто: 14,200
Объем: 0,236
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина545 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес7.1 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Обивкарогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки575 мм
- Глубина упаковки570 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки14.20 кг