Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина1000/1300/1500/1700/1900 мм
- Длина2210/2310 мм
- Материал каркасасосна
- Цветкрасный
|Габариты, мм
|Спальное место, мм
|Стоимость, руб
|1300*2310
|1200*2000
|27990
|1500*2310
|1400*2000
|28990
|1700*2310
|1600*2000
|29990
|1900*2310
|1800*2000
|32990
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