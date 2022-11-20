Товар в корзине. Перейти
Кровать Финна, Chenille Pink - фото 1Кровать Финна, Chenille Pink - фото 2Кровать Финна, Chenille Pink - фото 3Кровать Финна, Chenille Pink - фото 4Кровать Финна, Chenille Pink - фото 5Кровать Финна, Chenille Pink - фото 6Кровать Финна, Chenille Pink - фото 7

Кровать Финна, Chenille Pink

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло игровое "Neo 2", искусственная коричневая кожа + искусственная бежевая кожа
Кресло игровое "Neo 2", искусственная коричневая кожа + искусственная бежевая кожа
Следующий Кровать Финна, Chenille Red
Кресло игровое "Neo 2", искусственная коричневая кожа + искусственная бежевая кожа

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Ширина1300/1500/1700/1900 мм
  • Длина2200 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветрозовый

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
1500*2200 1400*2000 27990
1700*2200 1600*2000 28990
1900*2200 1800*2000 29990

Похожие товары

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди

С этим товаром покупают
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69010
5 190 ₽Оптовая цена
6

Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый

Стул Феникс Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69021
5 890 ₽Оптовая цена
125Хит

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

В наличии 208 шт.
Настоящее фото товара Красная подушка, золотая корона, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
13

Красная подушка, золотая корона

Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, орех, каркас - золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽
5

Стол Лидер 2, орех, каркас - золото

Стул Такер полубарный, белый деревянныйНастоящее фото товара Стул Такер полубарный, белый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
14

Стул Такер полубарный, белый деревянный

Настоящее фото товара Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
11

Стол Лидер 9 с Чехлом для стола 20

Стул Лили Бежевый, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Лили Бежевый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
7 190
Оптовая цена
14

Стул Лили Бежевый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кристалл Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена
15

Стул Кристалл Красный, пластиковый

В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Во Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
12

Стул Во Синий, пластиковый

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать куб Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
от49 990
15

Кровать куб Джеймс

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
7

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной серый

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от65 000
Оптовая цена
10

Диван-кровать Chesterfield Lux двухместный раскладной бежевый

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
6

Диван Chesterfield Lux двухместный желтый

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный синий, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
14

Диван Chesterfield Lux двухместный синий

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
13

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металлНастоящее фото товара Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
15

Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл

Раскладной диван ЛимбургНастоящее фото товара Раскладной диван Лимбург, произведённого компанией ChiedoCover
64 940
15

Раскладной диван Лимбург