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Кровать SleepBox Velvet Gray

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Кровать SleepBox Dark Beige

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота390 мм
  • Ширина990/1290/1490/1690/1890 мм
  • Длина2000/2100 мм
  • Материал каркасасосна
  • Цветсерый

Варианты размеров

Габариты, мм Спальное место, мм Стоимость, руб
1030*2080 900*2000 14990
1330*2080 1200*2000 17990
1530*2080 1400*2000 18990
1730*2080 1600*2000 19990
1930*2080 1800*2000 22990

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