Товар в корзине. Перейти
Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 24 см, металлическая - фото 1

Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 24 см, металлическая

Артикул: CH-058-442
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 30 см, металлическая
Фотография товара Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 30 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный
Фотография товара Крышка, стекло, пластик, 26 см прозрачный, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр240 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый, серебряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вилка «Банкет» сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Вилка «Банкет» сталь, металлическая

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» резина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Коврик барный «Пробар» резина, черный

15
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от35 700

Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Мадлер «Пробар», пластик, черный

11
В наличии 450 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Балвени», произведённого компанией ChiedoCover
от230

Линейка барная «Балвени»

14
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас»

12
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Лопатка гибкая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от880

Лопатка гибкая, сталь нержавеющая

13
В наличии
Настоящее фото товара Мадлер полипропилен, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 040

Мадлер полипропилен, серый

12
В наличии 36 шт.
Фотография товара Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 430

Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая

5
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела крышки для наплитной посуды

Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 22 см, произведённого компанией ChiedoCover
от715

Крышка, сталь нержавеющая, 22 см

9
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 30 см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 052

Крышка, сталь нержавеющая, 30 см

9
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая

12
В наличии 220 шт.
Настоящее фото товара Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 620

Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 285 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 820

Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 285 мм, металлическая

13
В наличии 3 шт.
Фотография товара Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная

6
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный

14
В наличии
Фотография товара Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от350

Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный

10
В наличии 12 шт.
Фотография товара Крышка, чугун, 16,5 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Крышка, чугун, 16,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Крышка, чугун, 16,5 см

8
В наличии
Настоящее фото товара Крышка, «Экселленс», сталь нержавеющая, 7 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 370

Крышка, «Экселленс», сталь нержавеющая, 7 см, металлическая

6
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 24 см, металлическая
Крышка «Мастер», сталь нержавеющая, 24 см, металлическая
от 1 650
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вилка «Банкет» сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Вилка «Банкет» сталь, металлическая

9
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» резина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Коврик барный «Пробар» резина, черный

15
В наличии 108 шт.
Настоящее фото товара Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от35 700

Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик

9
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Мадлер «Пробар», пластик, черный

11
В наличии 450 шт.