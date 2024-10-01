Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр240 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка «Банкет» сталь, металлическая
Коврик барный «Пробар» резина, черный
Нож кухонный «Сибуи» сталь, пластик
Мадлер «Пробар», пластик, черный
Линейка барная «Балвени»
Вилка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый
Вилка столовая «Пэлас»
Лопатка гибкая, сталь нержавеющая
Мадлер полипропилен, серый
Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая
Крышка, сталь нержавеющая, 22 см
Крышка, сталь нержавеющая, 30 см
Крышка, сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный
Крышка для кастрюли, «Отель», сталь, 285 мм, металлическая
Крышка, стекло, силикон, 26 см, прозрачная
Крышка, стекло, 28 см, прозрачный, черный
Крышка, стекло, пластик, 32 см, прозрачная,черный
Крышка, чугун, 16,5 см
Крышка, «Экселленс», сталь нержавеющая, 7 см, металлическая